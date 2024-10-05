Молодший брат Juke: представлено найдешевший кросовер Nissan за $7100 (фото)

Компактний кросовер Nissan Magnite вирізняється атлетичним дизайном і непоганою комплектацією. Модель пропонують із 1,0-літровими двигунами на 72 і 101 к. с.

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У Індії дебютував новий Nissan Magnite 2025. Компактний бюджетний кросовер пройшов фейсліфтинг і надходить у продаж за ціною від 599 000 до 1 150 000 рупій ($7100 – 13 700), а пізніше з’явиться ще в 64 країнах світу. Про це повідомляється на офіційному сайті Nissan.

Ззаду оновили ліхтарі Фото: Nissan

Чотириметровий кросовер Nissan Magnite менший за Juke. Оновлена модель зберегла атлетичний дизайн із розширеними крилами та короткими звисами кузова. Їй збільшили радіаторну решітку замінили бампери, оновили фари та ліхтарі.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Nissan

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У салоні покращили оздоблення та встановили покращений цифровий щиток приладів, а топова версія отримала 9,0-дюймовий тачскрін. У всіх Nissan Magnite тепер 6 подушок безпеки, а дорожчі версії оснащені клімат-контролем, круїз-контролем, камерами кругового огляду та бездротовою зарядкою для смартфонів.

У салоні покращили оздоблення Фото: Nissan

Новий Nissan Magnite комплектують 1,0-літровими бензиновими двигунами: 72-сильним атмосферним та 101-сильним із турбонаддувом. У першому випадку пропонують 5-ступінчасті механічну або роботизовану КПП, у другому – механіку або варіатор. Привід – виключно передній.

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