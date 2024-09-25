Знайомий незнайомець: презентовано новий Nissan Qashqai Glory за $18 000 (фото)
Кросоверу Nissan Qashqai оновили зовнішність та осучаснили салон. Модель випускають із 2,0-літровим бензиновим двигуном на 151 к. с. та варіатором.
У Китаї дебютував новий Nissan Qashqai Glory. Компактний кросовер надійде в продаж із жовтня за ціною від 125 900 юанів ($18 000). Про авто розповіли на сайті японського автовиробника.
Кросовер Nissan Qashqai Glory – це оновлена модель попереднього, другого, покоління. Річ у тім, що в Китаї її досі випускають та продають паралельно із нинішнім Qashqai третьої генерації.
Новий Nissan Qashqai Glory пізнається за зміненою передньою частиною в стилі електрокросовер Ariya. Авто отримало широку решітку радіатора та тоненькі стріловидні фари з діодною оптикою. Ззаду оновили ліхтарі. Довжина кросовера зросла до 4406 мм.
Салон Nissan Qashqai залишається знайомим, проте там оновили центральну панель. Кросовер отримав збільшений тачскрін, а також нові дефлектори обдуву та перемикачі клімат-контролю.
Кросовер Nissan Qashqai Glory оснащений знайомою 2,0-літровою четвіркою потужністю 151 к. с. та варіатором. Середня витрата пального складає 6,7 л/100 км. Привід у авто – виключно передній.
Між іншим, недавно новий Nissan Qashqai 2024 скинули з висоти 65 м заради світового рекорду.
Також Фокус розповідав про новий Nissan Patrol сьомого покоління.