Знайомий незнайомець: презентовано новий Nissan Qashqai Glory за $18 000 (фото)

Кросоверу Nissan Qashqai оновили зовнішність та осучаснили салон. Модель випускають із 2,0-літровим бензиновим двигуном на 151 к. с. та варіатором.

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У Китаї дебютував новий Nissan Qashqai Glory. Компактний кросовер надійде в продаж із жовтня за ціною від 125 900 юанів ($18 000). Про авто розповіли на сайті японського автовиробника.

Ззаду оновили ліхтарі Фото: Nissan

Кросовер Nissan Qashqai Glory – це оновлена модель попереднього, другого, покоління. Річ у тім, що в Китаї її досі випускають та продають паралельно із нинішнім Qashqai третьої генерації.

У салоні встановили збільшений дисплей Фото: Nissan

Новий Nissan Qashqai Glory пізнається за зміненою передньою частиною в стилі електрокросовер Ariya. Авто отримало широку решітку радіатора та тоненькі стріловидні фари з діодною оптикою. Ззаду оновили ліхтарі. Довжина кросовера зросла до 4406 мм.

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Тест-драйв Nissan Qashqai 2024: новий образ знайомого кросовера

Салон Nissan Qashqai залишається знайомим, проте там оновили центральну панель. Кросовер отримав збільшений тачскрін, а також нові дефлектори обдуву та перемикачі клімат-контролю.

Кросовер випускають із 2,0-літровим бензиновим мотором на 151 к. с. Фото: Nissan

Кросовер Nissan Qashqai Glory оснащений знайомою 2,0-літровою четвіркою потужністю 151 к. с. та варіатором. Середня витрата пального складає 6,7 л/100 км. Привід у авто – виключно передній.

Між іншим, недавно новий Nissan Qashqai 2024 скинули з висоти 65 м заради світового рекорду.

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