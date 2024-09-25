Знакомый незнакомец: презентован новый Nissan Qashqai Glory за $18 000 (фото)

Кроссоверу Nissan Qashqai обновили внешность и осовременили салон. Модель выпускают с 2,0-литровым бензиновым двигателем на 151 л. с. и вариатором.

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В Китае дебютировал новый Nissan Qashqai Glory. Компактный кроссовер поступит в продажу с октября по цене от 125 900 юаней ($18 000). Об авто рассказали на сайте японского автопроизводителя.

Сзади обновили фонари Фото: Nissan

Кроссовер Nissan Qashqai Glory — это обновленная модель предыдущего, второго, поколения. Дело в том, что в Китае она до сих пор выпускается и продается параллельно с нынешним Qashqai третьей генерации.

В салоне установили увеличенный дисплей Фото: Nissan

Новый Nissan Qashqai Glory узнается по измененной передней части в стиле электрокроссовера Ariya. Авто получило широкую решетку радиатора и тоненькие стреловидные фары с диодной оптикой. Сзади обновили фонари. Длина кроссовера выросла до 4406 мм.

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Тест-драйв Nissan Qashqai 2024: новый образ знакомого кроссовера

Салон Nissan Qashqai остается знакомым, однако там обновили центральную панель. Кроссовер получил увеличенный тачскрин, а также новые дефлекторы обдува и переключатели климат-контроля.

Кроссовер выпускают с 2,0-литровым бензиновым мотором на 151 л. с. Фото: Nissan

Кроссовер Nissan Qashqai Glory оснащен знакомой 2,0-литровой четверкой мощностью 151 л. с. и вариатором. Средний расход топлива составляет 6,7 л/100 км. Привод у авто — исключительно передний.

Между прочим, недавно новый Nissan Qashqai 2024 сбросили с высоты 65 м ради мирового рекорда.

Также Фокус рассказывал о новом Nissan Patrol седьмого поколения.