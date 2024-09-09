Новий Nissan Qashqai 2024 із водієм скинули з висоти 65 м заради світового рекорду (відео)

Новий Nissan Qashqai потрапив до Книги рекордів Гіннесса. Кросовер випробували у банджі-джампінгу — він "стрибнув" з висоти 65 метрів.

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У Франції встановили новий світовий рекорд із банджі-джампінгу на авто. Новенький Nissan Qashqai 2024 із водієм за кермом скинули на мотузці з висоти 65 м. Відео трюку з’явилося на офіційному Youtube-каналі Книги рекордів Гіннесса.

Незвичний перфоманс влаштували в передмісті Парижа Пюто. Кросовер Nissan Qashqai e-Power у клітці на платформі підняли спеціальним краном на висоту 65 м.

Перфоманс організували в передмісті Парижа Фото: Guinness World Records

За кермо автомобіля сів французький гонщик і каскадер Лоран Ласко. Машину полегшили, залишивши в салоні лише передню панель та водійське крісло.

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Тест-драйв Nissan Qashqai 2024: новий образ знайомого кросовера

Для Nissan Qashqai довелося зробити спеціальний банджі: еластичний канат повинен був витримати вагу машини та водія. Стрибок вийшов ефектним та обійшовся без ексцесів і в кінці кінців кросовер опустили на землю.

Директор із маркетингу Nissan Жером Біге пояснив, що такий трюк символізує величезний скачок вперед, який здійснив Qashqai, змінивши сегмент кросоверів.

Примітно, що екстремальні види спорту – не чужі для Nissan Qashqai. Раніше у рекламних відео кросовер перетворювався на скейт та дошку для серфінгу.

Між іншим, недавно дебютував новий Nissan Patrol сьомого покоління, який став розкішнішим та сучаснішим.

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