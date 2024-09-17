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Авто

Hyundai представила недорогой кроссовер для бездорожья за $12 000 (фото)

Hyundai Venue Adventure, Hyundai Venue, новый Hyundai Venue, новый Hyundai Venue, кроссовер Hyundai
Фото: Hyundai | Hyundai Venue подготовили к бездорожью

Новый Hyundai Venue Adventure получил защитный обвес и внедорожные шины, а его салон украсили износостойкими материалами. Авто предлагают с двигателями на 83 и 120 сил.

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В линейке Hyundai Venue 2025 модельного года появилась новая модификация Adventure. Компактный бюджетный кроссовер подготовили к бездорожью. Об этом сообщается на официальном сайте южнокорейского автопроизводителя.

Hyundai Venue, новый Hyundai Venue, кроссовер Hyundai, кроссовер Hyundai Fullscreen
Кроссовер получил пластиковый обвес и внедорожные шины
Фото: Hyundai

Новый Hyundai Venue Adventure презентовали в Индии, ведь это одна из стран, где выпускают компактный кроссовер. Именно здесь стартуют продажи модели по цене от 1 014 700 рупий ($12 000).

салон Hyundai Venue Adventure, Hyundai Venue, новый Hyundai Venue, новый Hyundai Venue, кроссовер Hyundai Fullscreen
Педали украсили металлическими накладками
Фото: Hyundai

Кроссовер Hyundai Venue Adventure получил защитный обвес и 17-дюймовые внедорожные шины. Кроме того, серебристый декор на кузове заменили черным и можно заказать новый цвет "хаки".

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Салон Hyundai Venue Adventure украсили износостойкой черно-зеленой тканью. К тому же, появились резиновые коврики и металлические накладки на педалях. Базовую комплектацию пополнили сенсорный дисплей, люк и камера заднего вида.

салон Hyundai Venue, новый Hyundai Venue, кроссовер Hyundai, кроссовер Hyundai Fullscreen
Салон отделали износостойкими материалами
Фото: Hyundai

Новый Hyundai Venue Adventure предлагается с бензиновыми двигателями объемом 1,2 л (83 л. с.) и 1,0 л турбо (120 л. с.). В первом случае установлена 5-ступенчатая механическая КПП, во втором — 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Между прочим, недавно внедорожная версия появилась и у электрокара Hyundai Ioniq 5.

Также Фокус рассказывал о новом внедорожном кроссовере Ford на базе Kuga.