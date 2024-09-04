Hyundai презентовал оригинальный электрокроссовер для бездорожья (фото)

Hyundai Ioniq 5 XRT получил внедорожные шины и пластиковый обвес, а его клиренс увеличили. Электрокар оснащен полноприводной 320-сильной установкой.

Related video

Линейку обновленного Hyundai Ioniq 5 2024 пополнила модификация XRT. Электрический кроссовер подготовили к бездорожью. Об этом сообщается на официальном сайте южнокорейского автопроизводителя.

Электрокар получил пластиковый обвес Фото: Hyundai

Новый Hyundai Ioniq 5 XRT узнается прежде всего по измененным бамперам (с буксировочными крюками спереди) и защитным пластиковым обвесом. Спойлер и зеркала окрасили в черный цвет. Кроме того, установлены особые 18-дюймовые диски с внедорожными шинами.

Клиренс увеличили до 183 мм Фото: Hyundai

Клиренс Hyundai Ioniq 5 XRT увеличили на 23 мм (до 183 мм). Угол въезда вырос до 19,8°, а съезда — до 30°.

Важно

Семейный звездолет: тест-драйв новой Hyundai Sonata

Салон Hyundai Ioniq 5 почти не претерпел изменений. Новая версия отличается отделкой из черной экокожи и логотипами XRT на спинках сидений. На полу появились новые коврики.

В салоне изменили отделку Фото: Hyundai

Электромобиль Hyundai Ioniq 5 XRT предлагается только в топовой полноприводной версии мощностью 325 л. с. с большой батареей емкостью 84 кВт∙ч. Запас хода пока не огласили, но он точно превышает 400 км.

Ранее Фокус рассказывал, что Hyundai готовит мощный электрический суперкар с ГБО.

Также мы писали о дешевом семейном кроссовере Hyundai по цене "Дастера".