Ретростиль и цена $375 000: Hyundai выпустит яркий электрический суперкар с ГБО (фото)

Электрический суперкар Hyundai N Vision 74 отличается рубленым дизайном в стиле 70-х годов. Сверхмощную модель выпустят лимитированной серией, а ее цена составит $375 000.

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Оригинальный электромобиль Hyundai N Vision 74 все же станет серийным. На собрании акционеров Hyundai заявили, что первый суперкар в истории марки выйдет на рынок в 2026 году. Об этом сообщает сайт The Korean Car Blog.

Дизайн авто выдержан в духе Hyundai Pony 1974 года Фото: Hyundai

Как известно, концепт-кар Hyundai N Vision 74 показали в 2022 году. Электрическое купе отличается рубленым дизайном и очень напоминает Hyundai Pony 1974 года — первую модель южнокорейской марки. Вместе с тем, авто получило пиксельную оптику в духе Hyundai Ioniq 5, а также обвес, расширенные крылья и большое антикрыло.

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По информации The Korean Car Blog, первый суперкар Hyundai будет лимитированной имиджевой моделью. Всего за два года выпустят всего 200 таких авто, а цена Hyundai N Vision 74 достигнет 375 000 долларов.

Новый Hyundai N Vision 74 получит два электромотора на задней оси. По одной версии, мощность составит 670 л. с. (как у концепта), по другой — ее поднимут до 775–800 сил. Разгон до 100 км/ч составит чуть более 3 секунд.

Сзади установлено большое антикрыло Фото: Hyundai

Батарея Hyundai N Vision 74 будет относительно небольшой — емкостью 62,4 кВт∙ч. Вдобавок установят водородное ГБО с топливными элементами. Общий запас хода на электротяге и водороде достигнет примерно 600 км.

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