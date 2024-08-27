Назвали в честь Жака-Ива Кусто: Hyundai показала стильную семейную модель за $24 000 (фото)

Hyundai Custo — большой семейный минивэн с оригинальным дизайном. Модель предлагается в версиях на 6 и 7 мест мощностью до 236 сил.

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В Китае представили новый Hyundai Custo 2025. Семейный минивэн, названный в честь французского исследователя Жака-Ива Кусто, прошел плановое обновление и поступает в продажу по цене от 24 000 долларов. Об этом сообщается на официальном сайте южнокорейского автопроизводителя.

Сдвижные двери оснащены электроприводами Фото: Hyundai

Пятиметровый минивэн Hyundai Custo отличается граненым дизайном с рельефными боковинами. Модель 2025 года узнается по измененному узору решетки радиатора, а также обновленным бамперам и оптике. Сдвижные боковые двери можно дополнить электроприводом.

Минивэн получил новую мультимедийную систему Фото: Hyundai

В салоне Hyundai Custo 2025 установлен узкий цифровой щиток приборов и 10,4-дюймовый портретный тачскрин, а вместо рычага КПП — кнопки. Кстати, мультимедийная система в авто новая.

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Новый Hyundai Custo доступен в версиях на 6 и 7 мест, причем можно заказать раскладные кресла второго ряда. Среди опций появились электропривод сидений и система удержания в полосе движения.

Кресла второго ряда можно разложить Фото: Hyundai

Минивэн Hyundai Custo 2024 предлагается с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (170 л. с.) и 2,0 л (236 л. с.). Оба варианта оснащены 8-ступенчатой автоматической КПП.

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