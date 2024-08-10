General Motors готовят недорогой семейный электромобиль за $6500 (фото)

Новый Wuling Hongguang — недорогой электрифицированный минивэн длиной 4,5 м. Запас хода китайского электрокара будет достигать 300 км.

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Обнародованы шпионские фото Wuling Hongguang второго поколения. Минивэн дебютирует до конца нынешнего года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

К созданию авто присоединились специалисты General Motors, ведь американский концерн является совладельцем бренда Wuling (вместе с китайским SAIC). В линейке марки уже есть немало доступных электрокаров.

Полностью электрический вариант не имеет решетки радиатора Фото: CarNewsChina

Новый Wuling Hongguang будет стоить от 46 500 до 60 900 юаней ($6500 — 8500). Минивэн изменился внешне — на смену граням пришли более плавные и обтекаемые линии, а площадь остекления увеличили.

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Габариты Wuling Hongguang 2024:

длина — 4515 мм;

ширина — 1725 мм;

высота — 1790 мм;

колесная база — 2850 мм.

Салон Wuling Hongguang не показали на фото. Известно, что минивэн предложат в версиях на 5 и 7 мест.

Запас хода электрокара достигает 300 км Фото: CarNewsChina

Новый Wuling Hongguang предложат в двух модификациях, однако мощность их электромоторов неизвестна. Стандартный вариант будет иметь запас хода примерно 300 км.

Также предложат версию с небольшой батареей на 8,5 кВт∙ч и 1,5-литровым бензиновым генератором на 105 л.с., которая сможет проехать 43 км на электротяге. Она отличается небольшой решеткой радиатора.

Кстати, недавно еще один электрический минивэн Wuling вышел на мировой рынок. Он более компактный, но более дорогой.

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