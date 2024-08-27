Назвали на честь Жака-Іва Кусто: Hyundai показала стильну сімейну модель за $24 000 (фото)

Hyundai Custo — великий сімейний мінівен з оригінальним дизайном. Модель пропонують у версіях на 6 і 7 місць потужністю до 236 сил.

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У Китаї представили новий Hyundai Custo 2025. Сімейний мінівен, названий на честь французького дослідника Жака-Іва Кусто, пройшов планове оновлення і надходить у продаж за ціною від 24 000 доларів. Про це повідомляється на офіційному сайті південнокорейського автовиробника.

Зсувні двер оснащені електроприводи Фото: Hyundai

П'ятиметровий мінівен Hyundai Custo вирізняється гранчастим дизайном із рельєфними боковинами. Модель 2025 року пізнається за зміненим візерунком решітки радіатора, а також оновленими бамперами та оптикою. Зсувні бокові двері можна доповнити електроприводом.

Мінівен отримав нову мультимедійну систему Фото: Hyundai

У салоні Hyundai Custo 2025 встановлено вузький цифровий щиток приладів та 10,4-дюймовий портретний тачскрін, а замість важеля КПП – кнопки. До речі, мультимедійна система в авто нова.

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Новий Hyundai Custo доступний у версіях на 6 і 7 місць, причому можна замовити розкладні крісла другого ряду. Серед опцій з’явилися електропривід сидінь та система утримання в смузі руху.

Крісла другого ряду можна розкласти Фото: Hyundai

Мінівен Hyundai Custo 2024 пропонують із бензиновими турбомоторами об’ємом 1,5 л (170 к. с.) та 2,0 л (236 к. с.). Обидва варіанти оснащені 8-ступінчастою автоматичною КПП.

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