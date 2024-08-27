Назвали на честь Жака-Іва Кусто: Hyundai показала стильну сімейну модель за $24 000 (фото)
Hyundai Custo — великий сімейний мінівен з оригінальним дизайном. Модель пропонують у версіях на 6 і 7 місць потужністю до 236 сил.
У Китаї представили новий Hyundai Custo 2025. Сімейний мінівен, названий на честь французького дослідника Жака-Іва Кусто, пройшов планове оновлення і надходить у продаж за ціною від 24 000 доларів. Про це повідомляється на офіційному сайті південнокорейського автовиробника.
П'ятиметровий мінівен Hyundai Custo вирізняється гранчастим дизайном із рельєфними боковинами. Модель 2025 року пізнається за зміненим візерунком решітки радіатора, а також оновленими бамперами та оптикою. Зсувні бокові двері можна доповнити електроприводом.
У салоні Hyundai Custo 2025 встановлено вузький цифровий щиток приладів та 10,4-дюймовий портретний тачскрін, а замість важеля КПП – кнопки. До речі, мультимедійна система в авто нова.
Новий Hyundai Custo доступний у версіях на 6 і 7 місць, причому можна замовити розкладні крісла другого ряду. Серед опцій з’явилися електропривід сидінь та система утримання в смузі руху.
Мінівен Hyundai Custo 2024 пропонують із бензиновими турбомоторами об’ємом 1,5 л (170 к. с.) та 2,0 л (236 к. с.). Обидва варіанти оснащені 8-ступінчастою автоматичною КПП.
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