Ретростиль і ціна $375 000: Hyundai випустить яскравий електричний суперкар із ГБО (фото)

Електричний суперкар Hyundai N Vision 74 вирізняється рубаним дизайном у стилі 70-х років. Надпотужну модель випустять лімітованою серією, а її ціна складе $375 000.

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Оригінальний електромобіль Hyundai N Vision 74 все ж таки стане серійним. На зібранні акціонерів Hyundai заявили, що перший суперкар у історії марки вийде на ринок у 2026 році. Про це повідомляє сайт The Korean Car Blog.

Дизайн авто витриманий у дусі Hyundai Pony 1974 року Фото: Hyundai

Як відомо, концепт-кар Hyundai N Vision 74 показали в 2022 році. Електричне купе вирізняється рубаним дизайном та дуже нагадує Hyundai Pony 1974 року — першу модель південнокорейської марки. Водночас авто отримало піксельну оптику в дусі Hyundai Ioniq 5, а також обвіс, розширені крила та велике антикрило.

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За інформацією The Korean Car Blog, перший суперкар Hyundai буде лімітованою іміджевою моделлю. Усього за два роки випустять лише 200 таких авто, а ціна Hyundai N Vision 74 сягне 375 000 доларів.

Новий Hyundai N Vision 74 отримає два електромотори на задній осі. За однією версією, потужність складе 670 к. с. (як у концепта), за іншою — її піднімуть до 775–800 сил. Розгін до 100 км/год складе трохи більше 3 секунд.

Ззаду встановлено велике антикрило Фото: Hyundai

Батарея Hyundai N Vision 74 буде відносно невеликою — ємністю 62,4 кВт∙год. На додачу встановлять водневе ГБО з паливними елементами. Загальний запас ходу на електротязі та водні сягне приблизно 600 км.

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