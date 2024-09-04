Hyundai презентував оригінальний електрокросовер для бездоріжжя (фото)

Hyundai Ioniq 5 XRT отримав позашляхові шини та пластиковий обвіс, а його кліренс збільшили. Електрокар оснащений повнопривідною 320-сильною установкою.

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Лінійку оновленого Hyundai Ioniq 5 2024 поповнила модифікація XRT. Електричний кросовер підготували до бездоріжжя. Про це повідомляється на офіційному сайті південнокорейського автовиробника.

Електрокар отримав пластиковий обвіс Фото: Hyundai

Новий Hyundai Ioniq 5 XRT пізнається передусім за зміненими бамперами (з буксирувальними гаками спереду) та захисним пластиковим обвісом. Спойлер та дзеркала пофарбували в чорний колір. Крім того, встановлені особливі 18-дюймові диски з позашляховими шинами.

Кліренс збільшили до 183 мм Фото: Hyundai

Кліренс Hyundai Ioniq 5 XRT збільшили на 23 мм (до 183 мм). Кут в’їзду зріс до 19,8°, а з’їзду — до 30°.

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Салон Hyundai Ioniq 5 майже не зазнав змін. Нова версія відрізняється оздобленням із чорної екошкіри та логотипами XRT на спинках сидінь. На підлозі з’явилися нові килимки.

У салоні змінили оздоблення Фото: Hyundai

Електромобіль Hyundai Ioniq 5 XRT пропонують лише в топовій повнопривідній версії потужністю 325 к. с. із великою батареєю ємністю 84 кВт∙год. Запас ходу поки не оголосили, але він точно перевищує 400 км.

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