Hyundai презентував оригінальний електрокросовер для бездоріжжя (фото)
Hyundai Ioniq 5 XRT отримав позашляхові шини та пластиковий обвіс, а його кліренс збільшили. Електрокар оснащений повнопривідною 320-сильною установкою.
Лінійку оновленого Hyundai Ioniq 5 2024 поповнила модифікація XRT. Електричний кросовер підготували до бездоріжжя. Про це повідомляється на офіційному сайті південнокорейського автовиробника.
Новий Hyundai Ioniq 5 XRT пізнається передусім за зміненими бамперами (з буксирувальними гаками спереду) та захисним пластиковим обвісом. Спойлер та дзеркала пофарбували в чорний колір. Крім того, встановлені особливі 18-дюймові диски з позашляховими шинами.
Кліренс Hyundai Ioniq 5 XRT збільшили на 23 мм (до 183 мм). Кут в’їзду зріс до 19,8°, а з’їзду — до 30°.Важливо
Салон Hyundai Ioniq 5 майже не зазнав змін. Нова версія відрізняється оздобленням із чорної екошкіри та логотипами XRT на спинках сидінь. На підлозі з’явилися нові килимки.
Електромобіль Hyundai Ioniq 5 XRT пропонують лише в топовій повнопривідній версії потужністю 325 к. с. із великою батареєю ємністю 84 кВт∙год. Запас ходу поки не оголосили, але він точно перевищує 400 км.
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