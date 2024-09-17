Hyundai представила недорогий кросовер для бездоріжжя за $12 000 (фото)

Новий Hyundai Venue Adventure отримав захисний обвіс та позашляхові шини, а його салон оздобили зносостійкими матеріалами. Авто пропонують із двигунами на 83 та 120 сил.

Related video

У лінійці Hyundai Venue 2025 модельного року з’явилася нова модифікація Adventure. Компактний бюджетний кросовер підготували до бездоріжжя. Про це повідомляється на офіційному сайті південнокорейського автовиробника.

Кросовер отримав пластиковий обвіс та позашляхові шини Фото: Hyundai

Новий Hyundai Venue Adventure презентували в Індії, адже це одна із країн, де випускають компактний кросовер. Саме тут стартують продажі моделі за ціною від 1 014 700 рупій ($12 000).

Педалі прикрасили металевими накладками Фото: Hyundai

Кросовер Hyundai Venue Adventure отримав захисний обвіс та 17-дюймові позашляхові шини. Крім того, сріблястий декор на кузові замінили чорним і можна замовити новий колір "хакі".

Важливо

Hyundai показала стильний семимісний кросовер за ціною "Дастера" (фото)

Салон Hyundai Venue Adventure оздобили зносостійкою чорно-зеленою тканиною. До того ж, з’явилися гумові килимки та металічні накладки на педалях. Базову комплектацію поповнили сенсорний дисплей, люк та камера заднього виду.

Салон оздобили зносостійкими матеріалами Фото: Hyundai

Новий Hyundai Venue Adventure пропонують із бензиновими двигунами об’ємом 1,2 л (83 к. с.) і 1,0 л турбо (120 к. с.). У першому випадку встановлена 5-ступінчаста механічна КПП, у другому – 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями.

Між іншим, недавно позашляхова версія з'явилася і в електрокара Hyundai Ioniq 5.

Також Фокус розповідав про новий позашляховий кросовер Ford на базі Kuga.