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Авто

Hyundai представила недорогий кросовер для бездоріжжя за $12 000 (фото)

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Фото: Hyundai | Hyundai Venue підготували до бездоріжжя

Новий Hyundai Venue Adventure отримав захисний обвіс та позашляхові шини, а його салон оздобили зносостійкими матеріалами. Авто пропонують із двигунами на 83 та 120 сил.

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У лінійці Hyundai Venue 2025 модельного року з’явилася нова модифікація Adventure. Компактний бюджетний кросовер підготували до бездоріжжя. Про це повідомляється на офіційному сайті південнокорейського автовиробника.

Hyundai Venue, новий Hyundai Venue, кросовер Hyundai Fullscreen
Кросовер отримав пластиковий обвіс та позашляхові шини
Фото: Hyundai

Новий Hyundai Venue Adventure презентували в Індії, адже це одна із країн, де випускають компактний кросовер. Саме тут стартують продажі моделі за ціною від 1 014 700 рупій ($12 000).

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Педалі прикрасили металевими накладками
Фото: Hyundai

Кросовер Hyundai Venue Adventure отримав захисний обвіс та 17-дюймові позашляхові шини. Крім того, сріблястий декор на кузові замінили чорним і можна замовити новий колір "хакі".

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Салон Hyundai Venue Adventure оздобили зносостійкою чорно-зеленою тканиною. До того ж, з’явилися гумові килимки та металічні накладки на педалях. Базову комплектацію поповнили сенсорний дисплей, люк та камера заднього виду.

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Салон оздобили зносостійкими матеріалами
Фото: Hyundai

Новий Hyundai Venue Adventure пропонують із бензиновими двигунами об’ємом 1,2 л (83 к. с.) і 1,0 л турбо (120 к. с.). У першому випадку встановлена 5-ступінчаста механічна КПП, у другому – 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями.

Між іншим, недавно позашляхова версія з'явилася і в електрокара Hyundai Ioniq 5.

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