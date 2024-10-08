Hyundai презентувала недорогий спортивний кросовер із багатим оснащенням (фото)

Новий Hyundai Creta Ultimate — топовий варіант кросовера з багатим оснащенням. Модель отримала 1,6-літровий турбомотор на 193 к. с.

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Лінійку оновленого Hyundai Creta поповнила нова заряджена версія Ultimate. Її презентували у Бразилії, адже це одна з країн, де випускають компактний кросовер. Там він уже надходить у продаж за ціною 189 900 реалів ($34 500). Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Hyundai.

Фото: Hyundai

Головна відмінність нової модифікації Hyundai Creta Ultimate ховається під капотом. Кросовер отримав 1,6-літровий бензиновий турбомотор потужністю 193 к. с., який працює в парі зі 7-ступінчастою роботизованою КПП із двома зчепленнями. Привід — виключно передній.

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Зовні новий Hyundai Creta Ultimate фактично нічим не відрізняється від стандартної версії. Примітно, що спортивний пакет N Line з агресивнішими бамперами та 18-дюймовими дисками для такої моделі недоступний.

Кросовер пропонують у максимальній комплектації Фото: Hyundai

Зате кросовер Hyundai Creta Ultimate пропонують у максимальній комплектації з клімат-контролем, адаптивним круїз-контролем, камерами кругового огляду, електроприводом крісла водія, вентиляцією сидінь та бездротовою зарядкою для смартфонів. Також є системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху та контролю "сліпих" зон.

До речі, недавно дебютував дешевий кросовер Hyundai для бездоріжжя.

Також Фокус розповідав про подовжену семимісну версію Hyundai Creta.