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Брутальний дизайн і багате оснащення: Hyundai презентували кросовер за $13 500 (фото)

Hyundai Creta 2024, Hyundai Creta, новий Hyundai Creta, кросовер Hyundai
Фото: Hyundai | Hyundai Creta отримав широку решітку радіатора

Новий Hyundai Creta став виразнішим на вигляд і сучаснішим всередині. Кросоверу розширили комплектацію і додали топовий 160-сильний турбомотор.

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Компактний бюджетний кросовер Hyundai Creta пройшов ґрунтовну модернізацію. Модель офіційно презентували в Індії і вона виходить на ринок за ціною від 13 500 до 24 000 доларів. Подробиці новинки розкрили на сайті південнокорейського автовиробника.

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Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова
Фото: Hyundai

Новий Hyundai Creta став брутальнішим на вигляд і тепер нагадує старших братів Tucson і Palisade. Кросовер отримав величезну прямокутну решітку радіатора, а його довгасті діодні фари з'єднані діодною смугою. Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

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На передній панелі встановлено два дисплеї
Фото: Hyundai

Салон Hyundai Creta 2024 зазнав ще більш кардинальних змін. Кросовер отримав нові кермо, перемикачі клімату та передню панель із двома 10,25-дюймовими дисплеями. У задніх сидінь регулюються спинки, а об'єм багажника авто становить 433 л.

Hyundai Creta 2024, Hyundai Creta, новий Hyundai Creta, кросовер Hyundai Fullscreen
Передні сидіння можна обладнати вентиляцією
Фото: Hyundai
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Крім того, розширено комплектацію Hyundai Creta 2024. У базовій версії тепер 6 подушок безпеки, а топовий варіант отримав двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду, акустику Bose, електропривод водійського крісла, вентиляцію сидінь. Також передбачені адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування і утримання в смузі.

багажник Hyundai Creta, Hyundai Creta, новий Hyundai Creta, кросовер Hyundai Fullscreen
Об'єм багажника становить 433 л
Фото: Hyundai

Кросовер Hyundai Creta отримав новий 1,5-літровий турбомотор на 160 к. с. У лінійці залишилися атмосферна 115-сильна атмосферна версія цього двигуна і 1,5-літровий турбодизель потужністю 116 к. с. Різні варіанти моделі оснащують 6-ступінчастими механічною та автоматичною КПП, а також 7-ступінчастим роботом і варіатором.

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