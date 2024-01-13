Ціна $14 000 і запас ходу 400 км: розсекречено дешевий електрокар від General Motors (фото)

Новий Wuling Bingo Plus — компактний 4,1-метровий електрокросовер з обтічним дизайном. Авто оснастять 102-сильним мотором, а його запас ходу досягне 400 км.

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На лінійку Wuling Bingo чекає розширення. До стандартного хетчбека приєднається кросовер Bingo Plus. Перші його фото вже опублікували на сайті CarNewsChina.

Новий Wuling Bingo Plus, як і його побратим, розроблений за участю фахівців General Motors. Американський концерн (разом із SAIC) є співвласником китайського бренду.

Електрокросовер отримає 102-сильний мотор Фото: CarNewsChina

Кросовер Wuling Bingo Plus схожий на хетчбек — у нього обтічний дизайн з похилим дахом, вираженим "носом" і краплеподібними фарами. Заднє скло прикрите спойлером.

Габарити Wuling Bingo Plus:

довжина — 4 090 мм;

ширина — 1 720 мм;

висота — 1 575 мм;

колісна база — 2 610 мм.

Салон Wuling Bingo Plus показали на шпигунських фото. Як і у хетчбека Bingo, на передній панелі встановлено два дисплеї. В авто високий центральний підлокітник.

Китайський електромобіль Wuling Bingo Plus оснастять мотором на 102 к.с. і 180 Н∙м, а також акумуляторною батареєю ємністю 50,6 кВт∙год. Запас ходу становитиме близько 400 км.

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Новий Wuling Bingo Plus дебютує в першій половині нинішнього року. Він стане трохи дорожчим за хетчбек, але все одно його ціна буде нижчою за 100 000 юанів ($14 000). Цілком можливо, що кросовер почнуть експортувати, адже стандартний Bingo вже продається за межами Китаю.

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