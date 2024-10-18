Яркий дизайн и цена $10 500: дебютировал самый маленький и дешевый кроссовер Hyundai (фото)

Компактный 3,6-метровый кроссовер Hyundai Casper обновился внешне и получил новую мультимедийную систему. Авто комплектуют 1,0-литровыми бензиновыми двигателями.

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В Южной Корее презентовали новый Hyundai Casper. Самый маленький кроссовер марки прошел плановую модернизацию и поступает в продажу на родине по цене от ($10 500 — 14 400). О нем рассказали на официальном сайте Hyundai.

Hyundai Casper достигает всего 3,6 м в длину Фото: Hyundai

3,6-метровый кроссовер Hyundai Casper сохранил рубленый дизайн, однако отличается измененной решеткой радиатора и бамперами, а также новой передней и задней оптикой. Кроме того, для модели предложили новые 17-дюймовые диски и расширили палитру цветов кузова. А еще в линейке появился грузовой фургон Hyundai Casper Van.

В салоне установили увеличенный тачскрин Фото: Hyundai

В салоне Hyundai Casper 2025 улучшили шумоизоляцию и установили увеличенный 10,25-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Два задних сиденья (авто четырехместное) имеют горизонтальную регулировку, а объем багажника составляет 301 л.

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Базовая комплектация Hyundai Casper включает кондиционер, круиз-контроль и парктроник, системы автоматического торможения и удержания в полосе движения. В топовой версии есть бесключевой доступ, климат-контроль, люк, навигация, обогрев руля, подогрев и вентиляция сидений.

Задние сиденья имеют горизонтальную регулировку Фото: Hyundai

Новый Hyundai Casper, как и раньше, комплектуют 1,0-литровыми бензиновыми двигателями — 75-сильным атмосферным и 99-сильным с турбонаддувом. Обе версии получили 4-ступенчатый автомат.

Примечательно, что в линейке модели есть и электрический вариант Hyundai Inster с несколько иным дизайном. Его не обновили, однако недавно представили внедорожную модификацию.

Также Фокус рассказывал о доступном заряженном кроссовере Hyundai.