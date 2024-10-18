Яркий дизайн и цена $10 500: дебютировал самый маленький и дешевый кроссовер Hyundai (фото)
Компактный 3,6-метровый кроссовер Hyundai Casper обновился внешне и получил новую мультимедийную систему. Авто комплектуют 1,0-литровыми бензиновыми двигателями.
В Южной Корее презентовали новый Hyundai Casper. Самый маленький кроссовер марки прошел плановую модернизацию и поступает в продажу на родине по цене от ($10 500 — 14 400). О нем рассказали на официальном сайте Hyundai.
3,6-метровый кроссовер Hyundai Casper сохранил рубленый дизайн, однако отличается измененной решеткой радиатора и бамперами, а также новой передней и задней оптикой. Кроме того, для модели предложили новые 17-дюймовые диски и расширили палитру цветов кузова. А еще в линейке появился грузовой фургон Hyundai Casper Van.
В салоне Hyundai Casper 2025 улучшили шумоизоляцию и установили увеличенный 10,25-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Два задних сиденья (авто четырехместное) имеют горизонтальную регулировку, а объем багажника составляет 301 л.
Базовая комплектация Hyundai Casper включает кондиционер, круиз-контроль и парктроник, системы автоматического торможения и удержания в полосе движения. В топовой версии есть бесключевой доступ, климат-контроль, люк, навигация, обогрев руля, подогрев и вентиляция сидений.
Новый Hyundai Casper, как и раньше, комплектуют 1,0-литровыми бензиновыми двигателями — 75-сильным атмосферным и 99-сильным с турбонаддувом. Обе версии получили 4-ступенчатый автомат.
Примечательно, что в линейке модели есть и электрический вариант Hyundai Inster с несколько иным дизайном. Его не обновили, однако недавно представили внедорожную модификацию.
Также Фокус рассказывал о доступном заряженном кроссовере Hyundai.