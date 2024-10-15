Hyundai презентовала доступный электрокроссовер для бездорожья (фото)

Электромобиль Hyundai Inster Cross получил внедорожный обвес и защиту днища. Салон кроссовера отделали износостойкими материалами.

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Новый Hyundai Inster получил модификацию Cross. Самый маленький электрокроссовер южнокорейской марки стоимостью от 25 000 евро подготовили для бездорожья и выведут его на рынок до конца года. Об этом сообщается на официальном сайте Hyundai.

На крыше кроссовера установили багажник Фото: Hyundai

Электромобиль Hyundai Inster Cross сохраняет оригинальный рубленый дизайн с круглыми фарами, однако получил внедорожные атрибуты. Его бамперы стали более агрессивными, появились пластиковый обвес, защита днища и багажник на крыше.

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Кроме того, кроссовер Hyundai оснащен особыми 17-дюймовыми дисками и может быть заказан в матовом цвете. Салон Hyundai Inster Cross отделали более износостойкими материалами, также появились салатовые вставки. Задние сиденья имеют горизонтальную регулировку: в зависимости от их положения объем багажника составляет 280-351 л.

Салон отделали износостойкими материалами Фото: Hyundai

Электрокроссовер Hyundai Inster Cross предлагается в двух модификациях:

Standard — 97 л.с. и 147 Н∙м, батарея на 42 кВт∙ч, запас хода — 300 км;

Ling Range — 115 л. с. и 147 Н∙м, батарея на 49 кВт∙ч, запас хода — 360 км.

Кстати, недавно аналогичную внедорожную версию получил и компактный кроссовер Hyundai Venue.

Также Фокус рассказывал о доступном заряженном кроссовере Hyundai.