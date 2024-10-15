Hyundai презентувала доступний електрокросовер для бездоріжжя (фото)

Електромобіль Hyundai Inster Cross отримав позашляховий обвіс та захист днища. Салон кросовера оздобили зносостійкими матеріалами.

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Новий Hyundai Inster отримав модифікацію Cross. Найменший електрокросовер південнокорейської марки вартістю від 25 000 євро підготували для бездоріжжя і виведуть його на ринок до кінця року. Про це повідомляється на офіційному сайті Hyundai.

На даху кросовера встановили багажник Фото: Hyundai

Електромобіль Hyundai Inster Cross зберігає оригінальний рубаний дизайн із круглими фарами, проте отримав позашляхові атрибути. Його бампери стали агресивнішими, з’явилися пластиковий обвіс, захист днища та багажник на даху.

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Крім того, кросовер Hyundai оснащений особливими 17-дюймовими дисками і може бути замовлений у матовому кольорі. Салон Hyundai Inster Cross оздобили більш зносостійкими матеріалами, також з’явилися салатові вставки. Задні сидіння мають горизонтальне регулювання: залежно від їхнього положення об’єм багажника становить 280–351 л.

Салон оздобили зносостійкими матеріалами Фото: Hyundai

Електрокросовер Hyundai Inster Cross пропонують у двох модифікаціях:

Standard — 97 к. с. і 147 Н∙м, батарея на 42 кВт∙год, запас ходу — 300 км;

Ling Range — 115 к. с. і 147 Н∙м, батарея на 49 кВт∙год, запас ходу — 360 км.

До речі, нещодавно аналогічну позашляхову версію отримав і компактний кросовер Hyundai Venue.

Також Фокус розповідав про доступний заряджений кросовер Hyundai.