Новий позашляховий кросовер Honda показали до презентації (фото)

Кросовер Honda Passport 2025 став брутальнішим на вигляд та потужнішим. У лінійці моделі збережеться позашляхова версія TrailSport.

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У США за місяць до прем’єри розсекретили новий кросовер Honda Passport четвертого покоління. Автомобіль бере участь у перегонах Rebelle Rally. Про це повідомляється на офіційному сайті Honda.

Нова Honda Passport 2025 обклеєна спеціальною захисною плівкою, проте вона не заважає розгледіти дизайн авто. У профіль кросовер нагадує старшу Honda Pilot, а от передня частина в неї інакша – агресивніша. Авто отримало масивний бампер, повітрозабірник в капоті та продовгуваті фари з С-подібними ходовими вогнями.

Авто бере участь у змаганнях Rebelle Rally Фото: Honda

У ралі бере участь позашляховий варіант Honda Passport TrailSport. Він вирізняється пластиковим обвісом, додатковим захистом днища та великими позашляховими шинами.

Кросовер Honda Passport 2025 збудований на вкороченій платформі моделі Pilot і оснащений її силовим агрегатом – 3,5-літровим V6 потужністю 289 к. с. та 10-ступінчастою автоматичною КПП.

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Також відомо, що кросовер Honda Passport отримає повний привід із векторизацією тяги i-VTM4. Презентація моделі відбудеться у листопаді на автошоу в Лос-Анджелесі.

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