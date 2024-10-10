Нового конкурента BMW X1 і Audi Q3 від Honda показали до презентації (фото)

Нова Acura ADX — компактний преміальний кросовер довжиною приблизно 4,5 м. Модель отримає 1,5-літровий бензиновий турбомотор.

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Опубліковані перші офіційні фото Acura ADX. Компактний кросовер презентують у листопаді на автошоу в Лос-Анджелесі. Про це повідомляється на сайті преміального підрозділу Honda.

Кросовер отримає панорамний дах Фото: Acura

На тизерах видно задню частину Acura ADX із тоненькими діодними ліхтарями та великим вигнутим спойлером на даху. У салоні встановлені шкіряні сидіння з підігрівом та вентиляцією. Також видно панорамний дах і акустику Bang&Olufsen.

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Відомо, що нова Acura ADX буде найменшим і найдешевшим кросовером японської марки. Зазначається, що її створять на базі 4,5-метрової Honda ZR-V.

Стартова ціна Acura ADX складе приблизно 40 000 доларів. Отже, конкурентами моделі стануть схожі за розміром Audi Q3, BMW X1 і Mercedes GLA.

Шкіряні сидіння оснащені підігрівом та вентиляцією Фото: Acura

Також повідомляється, що кросовер Acura ADX отримає 1,5-літровий бензиновий турбомотор. Він розвиває 190 к. с. у Honda CR-V та 200 к. с. – в Acura Integra. Очікуються варіанти кросовера з переднім та повним приводом.

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