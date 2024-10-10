Нового конкурента BMW X1 и Audi Q3 от Honda показали до презентации (фото)

Новая Acura ADX — компактный премиальный кроссовер длиной примерно 4,5 м. Модель получит 1,5-литровый бензиновый турбомотор.

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Опубликованы первые официальные фото Acura ADX. Компактный кроссовер презентуют в ноябре на автошоу в Лос-Анджелесе. Об этом сообщается на сайте премиального подразделения Honda.

Кроссовер получит панорамную крышу Фото: Acura

На тизерах видно заднюю часть Acura ADX с тоненькими диодными фонарями и большим изогнутым спойлером на крыше. В салоне установлены кожаные сиденья с подогревом и вентиляцией. Также видна панорамная крыша и акустика Bang&Olufsen.

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Известно, что новая Acura ADX будет самым маленьким и дешевым кроссовером японской марки. Отмечается, что ее создадут на базе 4,5-метровой Honda ZR-V.

Стартовая цена Acura ADX составит примерно 40 000 долларов. Таким образом, конкурентами модели станут похожие по размеру Audi Q3, BMW X1 и Mercedes GLA.

Кожаные сиденья оснащены подогревом и вентиляцией Фото: Acura

Также сообщается, что кроссовер Acura ADX получит 1,5-литровый бензиновый турбомотор. Он развивает 190 л. с. у Honda CR-V и 200 л. с. — у Acura Integra. Ожидаются варианты кроссовера с передним и полным приводом.

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