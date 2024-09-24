Новый кроссовер Honda для бездорожья рассекретили на официальных фото и видео

Новая Honda Passport 2025 сохранит угловатый дизайн и 3,5-литровый V6. Семейный кроссовер подготовят к серьезному бездорожью.

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Опубликованы официальные фото и видео с Honda Passport четвертого поколения. Среднеразмерный кроссовер дебютирует до конца осени, а его продажи стартуют в начале 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте Honda.

Кроссовер подготовлен к бездорожью Фото: Honda

На фото и видео новая Honda Passport в камуфляже демонстрирует свои внедорожные свойства. Можно заметить, что кроссовер сохранил угловатый дизайн и в профиль напоминает старшую Honda Pilot.

Ранее показали рендер передней части Honda Passport 2025. Авто будет иметь широкую решетку радиатора и крупные светодиодные фары с С-образными ходовыми огнями.

Рендер Honda Passport Фото: Honda

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Как и прежде, кроссовер Honda Passport будет построен на укороченной платформе модели Pilot. У нее позаимствуют усовершенствованный 3,5-литровый V6 мощностью 289 л. с. и новую 10-ступенчатую автоматическую КПП.

Авто получит более мощный 3,5-литровый V6 Фото: Honda

Разработчики утверждают, что новая Honda Passport будет обладать лучшей проходимостью из всех кроссоверов марки. Она получит полный привод с системой векторизации тяги i-VTM4, также в линейке будет внедорожный вариант Trailsport.

Кстати, недавно презентовали кроссовер Ford для бездорожья, созданный на базе Kuga.

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