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Авто

Миниатюрную городскую Honda превратили во внедорожный автодом за $13 000 (фото)

Honda N-Box Joy, Honda N-Box, новая Honda N-Box, дом на колесах, автодом Honda
Фото: Honda | Honda N-Box превратили в автодом

Компактная Honda N-Box Joy имеет раскладную кровать в салоне и сетки для мелкого багажа. Автодом получил внедорожный обвес и доступен с полным приводом.

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В линейке Honda N-Box 2024 появилась нестандартная версия Joy. Миниатюрное городское авто превратили в автодом. Его подробности опубликовали на официальном сайте японского автопроизводителя.

Honda N-Box, новая Honda N-Box, дом на колесах, автодом Honda Fullscreen
Длина авто достигает всего 3,4 м
Фото: Honda

Honda N-Box относится к сегменту так называемых "кей-каров" — ультракомпактных городских авто. Ее длина достигает всего 3,4 м, однако этого оказалось достаточно, чтобы создать дом на колесах.

салон Honda N-Box, новая Honda N-Box, дом на колесах, автодом Honda Fullscreen
На передней панели установлены два дисплея
Фото: Honda

В салоне Honda N-Box Joy задние сиденья раскладываются и превращаются в двуспальную кровать. В отделке использована клетчатая водостойкая ткань.

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За доплату покупатели могут заказать разнообразные сетки для мелкого багажа, а также раскладной тент. Водительское место с цифровым щитком приборов и 9-дюймовым тачскрином.

салон Honda N-Box Joy, Honda N-Box, новая Honda N-Box, дом на колесах, автодом Honda Fullscreen
Задние кресла раскладываются и превращаются в кровать
Фото: Honda

От стандартной Honda N-Box 2024 вариант Joy отличается измененными бамперами и пластиковым внедорожным обвесом. Также доступны полированные колесные диски.

Новая Honda N-Box Joy комплектуется 658-кубовыми бензиновыми двигателями — атмосферным 58-сильным и 64-сильным с турбонаддувом.

Honda N-Box Joy, Honda N-Box, новая Honda N-Box, дом на колесах, автодом Honda Fullscreen
За доплату доступны сетки для багажа
Фото: Honda
Honda N-Box, новая Honda N-Box, дом на колесах, автодом Honda Fullscreen
Авто можно дополнить раскладным тентом
Фото: Honda

Обе версии получила вариатор, а привод может быть передним или полным. Цена Honda N-Box Joy стартует с 1 844 700 иен ($13 000).

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