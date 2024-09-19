Мініатюрну міську Honda перетворили на позашляховий автодім за $13 000 (фото)

Компактна Honda N-Box Joy має розкладне ліжко в салоні та сітки для дрібного багажу. Автодім отримав позашляховий обвіс і доступний із повним приводом.

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У лінійці Honda N-Box 2024 з’явилася нестандартна версія Joy. Мініатюрне міське авто перетворили на автодім. Його подробиці опублікували на офіційному сайті японського автовиробника.

Довжина авто сягає всього 3,4 м Фото: Honda

Honda N-Box належить до сегменту так званих "кей-карів" — ультракомпактних міських авто. Її довжина сягає всього 3,4 м, проте цього виявилося достатньо, аби створити дім на колесах.

На передній панелі встановлені два дисплеї Фото: Honda

У салоні Honda N-Box Joy задні сидіння розкладаються та перетворюються на двоспальне ліжко. В оздобленні використана картата водостійка тканина.

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За доплату покупці можуть замовити різноманітні сітки для дрібного багажу, а також розкладний тент. Водійське місце з цифровим щитком приладів та 9-дюймовим тачскріном.

Задні крісла розкладаються та перетворюються на ліжко Фото: Honda

Від стандартної Honda N-Box 2024 варіант Joy відрізняється зміненими бамперами та пластиковим позашляховим обвісом. Також доступні поліровані колісні диски.

Нова Honda N-Box Joy комплектується 658-кубовими бензиновими двигунами – атмосферним 58-сильним та 64-сильним з турбонаддувом.

За доплату доступні сітки для багажу Фото: Honda Авто можна доповнити розкладним тентом Фото: Honda

Обидві версії отримала варіатор, а привід може бути переднім або повним. Ціна Honda N-Box Joy стартує з 1 844 700 ієн ($13 000).

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