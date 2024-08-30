Ford представив затишний недорогий автодім на базі Transit (фото)

Автодім Ford Transit Custom Nugget доступний у двох варіантах за довжиною та у позашляховій версії. У салоні обладнали спальні місця, шафи та мінікухню.

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Лінійку Ford Transit Custom поповнили нові версії Nugget. Мінівен перетворили на компактний автодім і покажуть його публіці на виставці кемперів у Дюссельдорфі. Про це повідомляється на офіційному сайті Ford.

Подовжений варіант Ford Transit Custom Nugget Фото: Ford

Новий Ford Transit Custom Nugget пропонують у стандартній або подовженій версії. Також можна обрати автодім підвищеної прохідності Active зі збільшеним кліренсом, пластиковим обвісом та 17-дюймовими шинами.

Передні сидіння розвертаються Фото: Ford

Дах Ford Transit Custom Nugget піднімається. У салоні встановлені поворотні передні крісла, а задні сидіння можна розкласти та перетворити на ліжко.

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Крім того, є розкладний столик та невелика раковина з бойлером, а за доплату в подовженій модифікації доступні мінікухня, підігрів ліжка та різноманітні шафи.

У подовженій версії можна встановити мінікухню Фото: Ford Також доступні кілька шаф Фото: Ford

Дім на колесах Ford Transit Custom Nugget пропонують із 2,0-літровим 170-сильним турбодизелем (з витратою 8,5-9,1 л/100км) та в 233-сильній плагін-гібридній версії, яка здатна пересуватися на електротязі. За доплату доступний повний привід.

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