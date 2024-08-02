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Raptor на мінімалках: Ford презентував недорогий спортивний пікап (відео)

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Фото: Ford | Ford Maverick Lobo — спортивний варіант пікапа

Новий Ford Maverick Lobo став яскравішим на вигляд, а також отримав кращу коробку передач та спортивну підвіску. Пікап комплектують 2,0-літровим турбомотором.

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Лінійку оновленого Ford Maverick 2025 поповнила модифікація Lobo. Це спортивний варіант найдешевшого пікапа марки — молодший брат Ford Ranger Raptor. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті американського виробника.

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Кліренс Ford Maverick Lobo зменшили до 190 мм
Фото: Ford

Новий Ford Maverick Lobo вирізняється особливою решіткою радіатора, зміненим переднім бампером та оригінальними 19-дюймовими дисками з низкопрофільними шинами. Крім того, кліренс занизили на 28 мм (до 190 мм).

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Пікап отримав нові режими їзди
Фото: Ford

Також для авто пропонують особливі кольори. У салоні Ford Maverick Lobo встановлено спортивні сидіння з контрастними швами.

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Як не дивно, пікап Ford Maverick Lobo зберіг стандартний 2,0-літровий турбомотор на 238 к. с. Зате в парі з ним працює "швидший" 7-ступінчастий робот Powershift від зарядженого хетчбека Ford Focus ST.

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Пікап отримав спортивні сидіння
Фото: Ford

Також додали спеціальний режим для дрифту і покращили охолодження силового агрегату. Кермо зробили гострішим, а підвіску – жорсткішою. Гальма також запозичили у Ford Focus ST.

Продажі Ford Maverick Lobo вже почалися в США. Поки що пропонують багатше оснащений варіант за 42 090 доларів із панорамним дахом, камерами кругового огляду, підігрівом крісел і керма, а на початку 2025 року з’явиться дешевша комплектація за $36 595.

До речі, на український ринок вийшов новий Mitsubishi L200 2024. Пікап підріс у розмірах та багатше оснащений.

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