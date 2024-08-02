Raptor на мінімалках: Ford презентував недорогий спортивний пікап (відео)
Новий Ford Maverick Lobo став яскравішим на вигляд, а також отримав кращу коробку передач та спортивну підвіску. Пікап комплектують 2,0-літровим турбомотором.
Лінійку оновленого Ford Maverick 2025 поповнила модифікація Lobo. Це спортивний варіант найдешевшого пікапа марки — молодший брат Ford Ranger Raptor. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті американського виробника.
Новий Ford Maverick Lobo вирізняється особливою решіткою радіатора, зміненим переднім бампером та оригінальними 19-дюймовими дисками з низкопрофільними шинами. Крім того, кліренс занизили на 28 мм (до 190 мм).
Також для авто пропонують особливі кольори. У салоні Ford Maverick Lobo встановлено спортивні сидіння з контрастними швами.Важливо
Як не дивно, пікап Ford Maverick Lobo зберіг стандартний 2,0-літровий турбомотор на 238 к. с. Зате в парі з ним працює "швидший" 7-ступінчастий робот Powershift від зарядженого хетчбека Ford Focus ST.
Також додали спеціальний режим для дрифту і покращили охолодження силового агрегату. Кермо зробили гострішим, а підвіску – жорсткішою. Гальма також запозичили у Ford Focus ST.
Продажі Ford Maverick Lobo вже почалися в США. Поки що пропонують багатше оснащений варіант за 42 090 доларів із панорамним дахом, камерами кругового огляду, підігрівом крісел і керма, а на початку 2025 року з’явиться дешевша комплектація за $36 595.
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