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Ford представил уютный недорогой автодом на базе Transit (фото)

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Фото: Ford | Ford Transit Custom Nugget можно выбрать в стандартной или внедорожной версии

Автодом Ford Transit Custom Nugget доступен в двух вариантах по длине и во внедорожной версии. В салоне оборудовали спальные места, шкафы и мини-кухню.

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Линейку Ford Transit Custom пополнили новые версии Nugget. Минивэн превратили в компактный автодом и покажут его публике на выставке кемперов в Дюссельдорфе. Об этом сообщается на официальном сайте Ford.

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Удлиненный вариант Ford Transit Custom Nugget
Фото: Ford

Новый Ford Transit Custom Nugget предлагают в стандартной или удлиненной версии. Также можно выбрать автодом повышенной проходимости Active с увеличенным клиренсом, пластиковым обвесом и 17-дюймовыми шинами.

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Передние сиденья разворачиваются
Фото: Ford

Крыша Ford Transit Custom Nugget поднимается. В салоне установлены поворотные передние кресла, а задние сиденья можно разложить и превратить в кровать.

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Кроме того, есть раскладной столик и небольшая раковина с бойлером, а за доплату в удлиненной модификации доступны мини-кухня, подогрев кровати и различные шкафы.

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В удлиненной версии можно установить миникухню
Фото: Ford
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Также доступны несколько шкафов
Фото: Ford

Дом на колесах Ford Transit Custom Nugget предлагают с 2,0-литровым 170-сильным турбодизелем (с расходом 8,5-9,1 л/100км) и в 233-сильной плагин-гибридной версии, которая способна передвигаться на электротяге. За доплату доступен полный привод.

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