Новий кросовер Honda для бездоріжжя розсекретили на офіційних фото і відео

Нова Honda Passport 2025 збереже кутастий дизайн і 3,5-літровий V6. Сімейний кросовер підготують до серйозного бездоріжжя.

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Опубліковано офіційні фото і відео з Honda Passport четвертого покоління. Середньорозмірний кросовер дебютує до кінця осені, а його продажі стартують на початку 2025 року. Про це повідомляється на офіційному сайті Honda.

Кросовер підготовлений до бездоріжжя Фото: Honda

На фото та відео нова Honda Passport у камуфляжі демонструє свої позашляхові властивості. Можна помітити, що кросовер зберіг кутастий дизайн і в профіль нагадує старшу Honda Pilot.

Раніше показали рендер передньої частини Honda Passport 2025. Авто матиме широку решітку радіатора та крупні світлодіодні фари з С-подібними ходовими вогнями.

Рендер Honda Passport Фото: Honda

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Як і раніше, кросовер Honda Passport буде збудований на вкороченій платформі моделі Pilot. У неї запозичать удосконалений 3,5-літровий V6 потужністю 289 к. с. та нову 10-ступінчасту автоматичну КПП.

Авто отримає потужніший 3,5-літровий V6 Фото: Honda

Розробники стверджують, що нова Honda Passport матиме найкращу прохідність з усіх кросоверів марки. Вона отримає повний привід із системою векторизації тяги i-VTM4, також у лінійці буде позашляховий варіант Trailsport.

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