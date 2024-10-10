Новітній BMW X3 2024 отримав потужну модифікацію для бездоріжжя (фото)

Кросовер BMW X3 отримав позашляхові шини, захист днища та додаткову оптику. Під капотом авто встановлено 3,0-літрову 398-сильну турбошістку.

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Новий BMW X3 четвертого покоління зовсім недавно дебютував, а його вже взялися доопрацьовувати. Кросовер отримав позашляхову модифікацію. Про це повідомляється на офіційному сайті BMW.

Кросовер отримав позашляхові шини та додаткову оптику Фото: BMW

Тюнінг BMW X3 G45 виконали для щорічних змагань Rebelle Rally, які проходять у американських штатах Каліфорнія та Невада. У цих перегонах протяжністю 2500 км беруть участь лише жіночі екіпажі. На BMW X3 виступатимуть гонщиця Ребекка Донах та штурманка Сінділі Вейд.

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Для марафону Rebelle Rally кросовер BMW X3 отримав захист днища та сталеві колеса Rotiform з позашляховими шинами Falken Wildpeak A/T Trail. Також встановили додаткову оптику та багажник на даху, а кузов покрили захисною плівкою. У салоні з’явилися додаткові відсіки для спорядження.

На BMW X3 в Rebelle Rally виступатиме гонщиця Ребекка Донах Фото: BMW

Для ралі обрали топовий кросовер BMW X3 M50. Автомобіль оснащений 3,0-літровою бензиновою турбошісткою на 398 к. с. і 580 Н∙м. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,6 с і розвинути 250 км/год.

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