Новітній BMW X3 2024 отримав потужну модифікацію для бездоріжжя (фото)
Кросовер BMW X3 отримав позашляхові шини, захист днища та додаткову оптику. Під капотом авто встановлено 3,0-літрову 398-сильну турбошістку.
Новий BMW X3 четвертого покоління зовсім недавно дебютував, а його вже взялися доопрацьовувати. Кросовер отримав позашляхову модифікацію. Про це повідомляється на офіційному сайті BMW.
Тюнінг BMW X3 G45 виконали для щорічних змагань Rebelle Rally, які проходять у американських штатах Каліфорнія та Невада. У цих перегонах протяжністю 2500 км беруть участь лише жіночі екіпажі. На BMW X3 виступатимуть гонщиця Ребекка Донах та штурманка Сінділі Вейд.Важливо
Для марафону Rebelle Rally кросовер BMW X3 отримав захист днища та сталеві колеса Rotiform з позашляховими шинами Falken Wildpeak A/T Trail. Також встановили додаткову оптику та багажник на даху, а кузов покрили захисною плівкою. У салоні з’явилися додаткові відсіки для спорядження.
Для ралі обрали топовий кросовер BMW X3 M50. Автомобіль оснащений 3,0-літровою бензиновою турбошісткою на 398 к. с. і 580 Н∙м. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,6 с і розвинути 250 км/год.
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