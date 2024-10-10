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Новейший BMW X3 2024 получил мощную модификацию для бездорожья (фото)

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Фото: BMW | Новый BMW X3 подготовили к бездорожью

Кроссовер BMW X3 получил внедорожные шины, защиту днища и дополнительную оптику. Под капотом авто установлена 3,0-литровая 398-сильная турбошестерня.

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Новый BMW X3 четвертого поколения совсем недавно дебютировал, а его уже взялись дорабатывать. Кроссовер получил внедорожную модификацию. Об этом сообщается на официальном сайте BMW.

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Кроссовер получил внедорожные шины и дополнительную оптику
Фото: BMW

Тюнинг BMW X3 G45 выполнили для ежегодных соревнований Rebelle Rally, которые проходят в американских штатах Калифорния и Невада. В этой гонке протяженностью 2500 км участвуют только женские экипажи. На BMW X3 будут выступать гонщица Ребекка Донах и штурман Синдили Уэйд.

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Для марафона Rebelle Rally кроссовер BMW X3 получил защиту днища и стальные колеса Rotiform с внедорожными шинами Falken Wildpeak A/T Trail. Также установили дополнительную оптику и багажник на крыше, а кузов покрыли защитной пленкой. В салоне появились дополнительные отсеки для снаряжения.

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На BMW X3 в Rebelle Rally будет выступать гонщица Ребекка Донах
Фото: BMW

Для ралли выбрали топовый кроссовер BMW X3 M50. Автомобиль оснащен 3,0-литровой бензиновой турбошестерней на 398 л. с. и 580 Н∙м. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,6 с и развить 250 км/ч.

Между прочим, недавно презентовали и раллийный электромобиль Skoda Enyaq Coupe.

Также Фокус рассказывал о заброшенном BMW M5 E34 в заброшенном поместье.