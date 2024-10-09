Агрессивный дизайн и 340 сил: представлен самый быстрый электромобиль Skoda (фото)

Электромобиль Skoda Enyaq RS Race стал легче на 315 кг, а также получил обвес и огромное антикрыло. Кроссовер способен разогнаться до сотни менее, чем за 5 секунд.

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Электромобиль Skoda Enyaq получил экстремальную модификацию. Кроссовер превратили в скоростное раллийное авто. О нем рассказали на официальном сайте чешского автопроизводителя.

Сзади установили большое антикрыло Фото: Skoda

Новый Skoda Enyaq RS Race (именно так назвали проект) подготовили в подразделении Skoda Motorsport. За основу взяли топовый купе-кроссовер Skoda Enyaq Coupe RS.

Авто получило агрессивный обвес, компактные зеркала и большое антикрыло. На крыше появился воздухозаборник, а матричные фары украсили логотипами Skoda Motorsport. Кроссовер занизили, а его крылья расширили, чтобы поместились раллийные шины.

Кроссовер облегчили на 315 кг Фото: Skoda

Кроме того, автомобиль посадили на "диету". Он лишился задних сидений, внутренней отделки и шумоизоляции, а окна изготовили из легкого поликарбоната. Массу Skoda Enyaq RS Race удалось снизить на 315 кг. Взамен внутри установили кресла от гоночной Skoda Fabia RS Rally2 и каркас безопасности.

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Полноприводная силовая установка осталась без изменений: два мотора вместе развивают 340 л.с. Однако поскольку кроссовер Skoda Enyaq RS Race легче, то стал самым быстрым электрокаром марки: разгон до 100 км/ч занимает менее 5 секунд, а максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.

Вместо задних кресел установлен каркас безопасности вместо задних кресел Фото: Skoda

Кроме того, электромобиль Skoda Enyaq получил новое рулевое управление и регулируемую подвеску. Замедляют его карбоново-керамические тормоза, которые также позаимствовали у Skoda Fabia RS Rally2.

Кстати, недавно презентовали недорогой электрокроссовер Skoda Elroq, который станет преемником модели Karoq.

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