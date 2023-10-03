Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

340 сил и 5,5 секунды до сотни: представлена самая мощная и скоростная Skoda (фото)

Skoda Enyaq iV vRS, Skoda Enyaq, Skoda Enyaq vRS, новый Skoda Enyaq, электромобиль Skoda, кроссовер Skoda
Фото: Skoda | Skoda Enyaq iV vRS стал 340-сильным

Кроссовер Skoda Enyaq iV vRS получил новую 340-сильную установку. Запас хода электромобиля увеличен и превысил 540 км.

Related video

Презентован новый Skoda Enyaq iV vRS 2024 модельного года. Электрический кроссовер обновлен и поступит в продажу с октября по цене от 61 000 евро. Об электрокаре рассказали на сайте Autocar.

Электромобиль skoda enyaq, Skoda Enyaq iV vRS, Skoda Enyaq, Skoda Enyaq vRS, новый Skoda Enyaq, электромобиль Skoda, кроссовер Skoda Fullscreen
Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 с
Фото: Skoda

Как и прежде, спортивная версия Skoda Enyaq предложена в двух кузовных вариантах – как стандартный кроссовер либо кросс-купе. Дизайн не претерпел изменений, ведь основное внимание уделили силовой установке. От стандартного Enyaq спортивная модификация отличается обвесом и 20-дюймовыми дисками.

Электромобиль Skoda Enyaq iV vRS получил прибавку в мощности. Теперь пара его электромоторов суммарно развивают 340 л. с. – еще ни одна модель чешской марки не была столь мощной.

skoda enyaq coupe, Skoda Enyaq iV vRS, Skoda Enyaq, Skoda Enyaq vRS, новый Skoda Enyaq, электромобиль Skoda, кроссовер Skoda Fullscreen
Наряду со стандартной моделью предложена купеобразная версия
Фото: Skoda

Время разгона до 100 км/ч сократилось сразу на секунду – до 5,5 с. Максимальная скорость по-прежнему ограничена на отметке в 180 км/ч.

Важно
Впервые в истории: лидером украинского авторынка неожиданно стал электромобиль
Впервые в истории: лидером украинского авторынка неожиданно стал электромобиль

Кроме того, инженеры Skoda повысили энергоэффективность силовой установки, поэтому при неизменной емкости батареи (82 кВт∙ч) запас хода увеличился на 25 км – до 541 км в стандартной версии и 547 км – в Coupe. Кроме того, максимальная мощность зарядки выросла до 175 кВт – в таком режиме зарядить электрокар на 80% можно за 28 минут.

салон Skoda Enyaq vRS, Skoda Enyaq, Skoda Enyaq vRS, новый Skoda Enyaq, электромобиль Skoda, кроссовер Skoda Fullscreen
В салоне улучшили мультимедийную систему
Фото: Skoda

В салоне улучшили мультимедийную систему и проекцию на лобовое стекло. Кроме того, комплектацию пополнили задние подушки безопасности, выдвижные шторки на окна и разъемы USB-C для второго ряда.

Ранее Фокус рассказывал, что Skoda готовит недорогой спортивный электромобиль.

Также мы писали, что новый Skoda Kodiaq 2024 показали перед премьерой.