Новый Skoda Kodiaq 2024 впервые показали на официальных изображениях

Новый Skoda Kodiaq станет крупнее и солиднее на вид. В линейке кроссовера впервые появится гибридная модификация.

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Опубликованы официальные рендеры Skoda Kodiaq второго поколения. Кроссовер дебютирует до конца осени. Изображения появились на официальном сайте Skoda.

Решетку радиатора авто увеличили в размерах Фото: Skoda

Судя по рендерам, дизайн Skoda Kodiaq 2024 остался знакомым, но стал солиднее. Решетка радиатора авто увеличена, фары стали тоньше, а у боковин убрали рельеф. Фонари соединены диодной вставкой.

Ранее уже рассекретили салон Skoda Kodiaq 2024. Кроссовер получил улучшенную виртуальную панель приборов и увеличенный 13-дюймовый тачскрин мультимедиа.

В линейке появится гибридная версия Фото: Skoda

Новый Skoda Kodiaq 2024 сохранит платформу MQB, но станет немного крупнее.

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Габариты Skoda Kodiaq 2024:

длина – 4758 мм;

ширина – 1864 мм;

высота – 1657 мм;

колесная база – 2781 мм.

Кроссовер подрастет в размерах Фото: Skoda

Как и ранее, кроссовер Skoda будут предлагать в версиях на 5 и 7 мест. Объем багажника увеличится до 340 л с тремя рядами сидений и 845-910 л – с двумя.

Салон Skoda Kodiaq ранее уже рассекретили Фото: Skoda

Новый Skoda Kodiaq предложат с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (204 л. с.), а также 2,0-литровыми турбодизелями мощностью 150 и 193 л. с. К тому же, появится 204-сильный подзаряжаемый гибрид Skoda Kodiaq с запасом хода в 100 км на электротяге.

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