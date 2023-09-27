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Авто

Новый Skoda Kodiaq 2024 впервые показали на официальных изображениях

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Фото: Skoda | Skoda Kodiaq станет солиднее на вид

Новый Skoda Kodiaq станет крупнее и солиднее на вид. В линейке кроссовера впервые появится гибридная модификация.

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Опубликованы официальные рендеры Skoda Kodiaq второго поколения. Кроссовер дебютирует до конца осени. Изображения появились на официальном сайте Skoda.

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Решетку радиатора авто увеличили в размерах
Фото: Skoda

Судя по рендерам, дизайн Skoda Kodiaq 2024 остался знакомым, но стал солиднее. Решетка радиатора авто увеличена, фары стали тоньше, а у боковин убрали рельеф. Фонари соединены диодной вставкой.

Ранее уже рассекретили салон Skoda Kodiaq 2024. Кроссовер получил улучшенную виртуальную панель приборов и увеличенный 13-дюймовый тачскрин мультимедиа.

Skoda Kodiaq 2024, Skoda Kodiaq, новый Skoda Kodiaq, кроссовер Skoda Fullscreen
В линейке появится гибридная версия
Фото: Skoda

Новый Skoda Kodiaq 2024 сохранит платформу MQB, но станет немного крупнее.

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Габариты Skoda Kodiaq 2024:

  • длина – 4758 мм;
  • ширина – 1864 мм;
  • высота – 1657 мм;
  • колесная база – 2781 мм.
Skoda Kodiaq 2024, Skoda Kodiaq, новый Skoda Kodiaq, кроссовер Skoda Fullscreen
Кроссовер подрастет в размерах
Фото: Skoda

Как и ранее, кроссовер Skoda будут предлагать в версиях на 5 и 7 мест. Объем багажника увеличится до 340 л с тремя рядами сидений и 845-910 л – с двумя.

Skoda Kodiaq 2024, Skoda Kodiaq, новый Skoda Kodiaq, кроссовер Skoda Fullscreen
Салон Skoda Kodiaq ранее уже рассекретили
Фото: Skoda

Новый Skoda Kodiaq предложат с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (204 л. с.), а также 2,0-литровыми турбодизелями мощностью 150 и 193 л. с. К тому же, появится 204-сильный подзаряжаемый гибрид Skoda Kodiaq с запасом хода в 100 км на электротяге.

Ранее Фокус сообщал, что новый 300-сильный кроссовер Renault заметили на дорогах.

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