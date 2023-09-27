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Новий Skoda Kodiaq 2024 вперше показали на офіційних зображеннях

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Фото: Skoda | Skoda Kodiaq стане соліднішим на вигляд

Новий Skoda Kodiaq стане більшим і соліднішим на вигляд. У лінійці кросовера вперше з'явиться гібридна модифікація.

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Опубліковано офіційні рендери Skoda Kodiaq другого покоління. Кросовер дебютує до кінця осені. Зображення з'явилися на офіційному сайті Skoda.

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Решітку радіатора авто збільшили в розмірах
Фото: Skoda

Судячи з рендерів, дизайн Skoda Kodiaq 2024 залишився знайомим, але став соліднішим. Решітка радіатора авто збільшена, фари стали тоншими, а у боковин прибрали рельєф. Ліхтарі з'єднані діодною вставкою.

Раніше вже розсекретили салон Skoda Kodiaq 2024. Кросовер отримав поліпшену віртуальну панель приладів і збільшений 13-дюймовий тачскрін мультимедіа.

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У лінійці з'явиться гібридна версія
Фото: Skoda

Новий Skoda Kodiaq 2024 збереже платформу MQB, але стане трохи більшим.

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Габарити Skoda Kodiaq 2024:

  • довжина — 4758 мм;
  • ширина — 1864 мм;
  • висота — 1657 мм;
  • колісна база — 2781 мм.
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Кросовер підросте в розмірах
Фото: Skoda

Як і раніше, кросовер Skoda пропонуватимуть у версіях на 5 і 7 місць. Об'єм багажника збільшиться до 340 л з трьома рядами сидінь і 845-910 л — з двома.

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Салон Skoda Kodiaq раніше вже розсекретили
Фото: Skoda

Новий Skoda Kodiaq запропонують із бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 л (150 к.с.) і 2,0 л (204 к.с.), а також 2,0-літровими турбодизелями потужністю 150 і 193 к.с. До того ж, з'явиться 204-сильний гібрид Skoda Kodiaq, що підзаряджається, із запасом ходу в 100 км на електротязі.

Раніше Фокус повідомляв, що новий 300-сильний кросовер Renault помітили на дорогах.

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