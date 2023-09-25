Найпотужніший і найшвидший кросовер Renault вперше помітили на дорогах (фото)

Топовий Renault Rafale отримає 300-сильну гібридну установку і зможе пересуватися на електротязі. Купе-кросовер стане доступнішим аналогом BMW X4.

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В Іспанії під час випробувань сфотографували новий Renault Rafale 2024 у зарядженій модифікації. Це буде найпотужніший і найшвидший кросовер в історії французької марки. Знімки авто опублікували на сайті Motor.es.

Топова версія моделі отримає 300-сильну гібридну установку Фото: Motor.es

Купе-кросовер Renault Rafale вже представлений і його дизайн перестав бути секретом, тому авто не стали ховати під камуфляжем. Але флагманська версія моделі ще не дебютувала. Її видає зарядне гніздо на задньому лівому крилі, замасковане під ще один люк бензобака.

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Річ у тім, що топовий кросовер Renault Rafale буде гібридом з можливістю підзарядки. Сумарна потужність його силової установки становитиме 300 к. с. Модель стане недорогою альтернативою BMW X4, Mercedes GLC Coupe і Infiniti QX55.

Таке гібрид Renault Rafale зможе проїхати близько 40 км у повністю електричному режимі. Крім того, це буде єдина версія моделі з повним приводом.

Кросовер зможе проїхати близько 40 км на електротязі Фото: Motor.es

Найімовірніше, найпотужніший кросовер Renault запропонують у версії esprit Alpine. Її салон оздоблено алькантарою з контрастною прострочкою і встановлено спортивні сидіння.

Новий Renault Rafale почнуть продавати з весни 2024 року. Виробництво всіх версій кросовера буде налагоджено в Іспанії.

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