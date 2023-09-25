Самый мощный и быстрый кроссовер Renault впервые заметили на дорогах (фото)

Топовый Renault Rafale получит 300-сильную гибридную установку и сможет передвигаться на электротяге. Купе-кроссовер станет более доступным аналогом BMW X4.

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В Испании во время испытаний сфотографировали новый Renault Rafale 2024 в заряженной модификации. Это будет самый мощный и быстрый кроссовер в истории французской марки. Снимки авто опубликовали на сайте Motor.es.

Топовая версия модели получит 300-сильную гибридную установку Фото: Motor.es

Купе-кроссовер Renault Rafale уже представлен и его дизайн перестал быть секретом, поэтому авто не стали прятать под камуфляжем. Но флагманская версия модели еще не дебютировала. Ее выдает зарядное гнездо на заднем левом крыле, замаскированное под еще один лючок бензобака.

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Дело в том, что топовый кроссовер Renault Rafale будет подзаряжаемым гибридом. Суммарная мощность его силовой установки составит 300 л. с. Модель станет недорогой альтернативой BMW X4, Mercedes GLC Coupe и Infiniti QX55.

Такэе гибрид Renault Rafale сможет проехать около 40 км в полностью электрическом режиме. Кроме того, это будет единственная версия модели с полным приводом.

Кроссовер сможет проехать около 40 км на электротяге Фото: Motor.es

Скорее всего, самый мощный кроссовер Renault предложат в версии esprit Alpine. Ее салон отделан алькантарой с контрастной прострочкой и установлены спортивные сиденья.

Новый Renault Rafale начнут продавать с весны 2024 года. Производство всех версий кроссовера будет налажено в Испании.

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