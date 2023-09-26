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Понад 500 сил і витрата 1,7 л на 100 км: випущено найекономічніший Porsche Cayenne (фото)

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Фото: Porsche | Porsche Cayenne отримав третю гібридну версію

Новий Porsche Cayenne S E-Hybrid оснащений 512-сильною установкою і здатний розігнатися до 100 км/год за 4,7 с. Кросовер здатний проїхати до 78 км на електротязі.

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Лінійку Porsche Cayenne 2024 поповнила нова модифікація S E-Hybrid. Кросовер надійде в продаж із листопада за ціною від 117 062 євро. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.

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Кросовер отримав 512-сильну установку
Фото: Porsche

Як випливає з назви, новий Porsche Cayenne є гібридом. Це вже третя електрифікована версія моделі і вона займає нішу між 462-сильним варіантом E-Hybrid і топовим 739-сильним Turbo E-Hybrid.

Кросовер Porsche Cayenne S E-Hybrid отримав 3,0-літровий V6 твін-турбо на 353 к. с. і 176-сильний електромотор. Сумарна віддача становить 519 к. с. і 750 Н∙м.

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Кросовер може проїхати до 78 км на електротязі
Фото: Porsche

Гібрид Porsche Cayenne здатний розігнатися до 100 км/год за 4,7 с і розвинути 263 км/год. Водночас він витрачає 1,7 л/100 км у комбінованому циклі.

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Акумуляторна батарея ємністю 25,9 кВт∙год дає змогу проїхати 71-78 км на електротязі. Її зарядка займає 2 години.

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Оснащення поповнив електропривод передніх крісел у 8 положеннях
Фото: Porsche

Відрізнити варіант S E-Hybrid від стандартного Porsche Cayenne 2024 можна за особливими 20-дюймовими дисками і чотирма вихлопними трубами. Модель доступна як у стандартному виконанні, так і у версії Coupe. Комплектацію поповнив електропривод передніх сидінь у 8 напрямках.

Раніше Фокус розповідав, що новий Porsche Cayenne вже привезли в Україну.

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