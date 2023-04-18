Презентовано новий Porsche Cayenne 2023: як змінився спортивний кросовер (фото)

Porsche Cayenne 2023 пройшов фейсліфтинг та отримав повністю новий салон. Двигуни кросовера стали потужнішими, а Cayenne S обладнано новим V8.

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На автошоу у Шанхаї представлений новий Porsche Cayenne. Кросовер пройшов ґрунтовну модернізацію і надійде у продаж із липня за ціною від 89 097 євро. Про це повідомляє офіційний сайт Porsche.

Ліхтарі кросовера оновлені Фото: Porsche

Дізнатися Porsche Cayenne 2023 можна за зміненою передньою частиною. У кросовера нова решітка радіатора та матричні фари в дусі електромобіля Porsche Taycan. Крім того, замінено ліхтарі, бампери, передні крила та капот. Фейсліфтинг пройшли як стандартну модель, так і Porsche Cayenne Coupe.

У салоні Porsche Cayenne 2023 зміни більш радикальні. Нове кермо запозичено у Porsche 911, а замість важеля КПП встановлено мініатюрний джойстик. На передній панелі тепер може бути відразу три дисплеї — віртуальний щиток приладів, мультимедіа тачскрін і окремий сенсорний екран для переднього пасажира. Замінено і частину кнопок та перемикачів.

Топовий Porsche Cayenne Coupe Turbo GT оснащений 659-сильним двигуном Фото: Porsche

Лінійку двигунів Porsche Cayenne 2023 також змінено. У Cayenne S повернули V8 — цей 4,0-літровий турбомотор розвиває 474 к. с. і дозволяє розганятися до 100 км/год за 4,4 секунди та розвивати 273 км/год.

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Крім того, ряд двигунів стали потужнішими. Базова 3,0-літрова турбошістка тепер видає 353 к. с., гібридна версія стала 470-сильною, а V8 у версії Turbo GT розвиває 659 к. с. Найпотужніший варіант розганяється до 100 км/год за 3,3 с і досягає 305 км/год. Пізніше з'явиться ще й 700-сильний гібрид Porsche Cayenne, що заряджається.

На передній панелі встановлено три дисплеї Фото: Porsche

У всіх Porsche Cayenne 2023 стандартною стала активна підвіска. Крім того, базову комплектацію поповнили 20-дюймові колеса та бездротова зарядка для смартфонів.

Раніше Фокус повідомляв, що на автошоу у Шанхаї презентували перший електромобіль Maybach.

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