В Україні з'явився новітній кросовер Porsche Cayenne 2023 (фото)

Porsche Cayenne 2023 отримав свіжий дизайн і оновлений інтер'єр. Кросовер оснащений 353-сильним двигуном і здатний розганятися до сотні за 6 секунд.

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Оновлений Porsche Cayenne 2023 вперше помітили в Україні. Новітній спортивний кросовер їздить вулицями Києва. Знімки авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Porsche Cayenne оновився навесні 2023 року. Кросовер отримав деякі зміни в екстер'єрі та інтер'єрі, а також розширений список оснащення.

Для всіх версій Porsche Cayenne стандартною стала активна підвіска. Також тепер у базову комплектацію входять 20-дюймові колісні диски та бездротова зарядка для смартфонів.

Помічений в Україні кросовер пофарбований у чорний глянсовий колір. Зовнішній вигляд доповнюють 21-дюймові колісні диски RS Spyder Design.

Porsche Cayenne оснащений 3,0-літровим турбованим двигуном V6 потужністю 353 к.с. і 500 Нм крутного моменту. Він працює в парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 6 секунд. Максимальна швидкість становить 248 км/год.

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Новий Porsche Cayenne 2023 можна купити й в Україні. Початкова вартість кросовера становить 3 618 930 грн.

Раніше Фокус писав, що в Києві помітили заряджений седан Dodge Charger SRT Hellcat 2016 року випуску.