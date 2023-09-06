Їх існує тільки три: в Україні помітили рідкісний спорткар BMW (фото)

Випущено лише 287 кабріолетів BMW Alpina B3 і лише три таких авто пофарбовані в жовтий колір. Спорткар оснащений 280-сильною шісткою і здатний розвинути 260 км/год.

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У Рівному сфотографували унікальний BMW Alpina B3. Кабріолет є великою рідкістю, адже він випущений лімітованою серією. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Німецьке ательє Alpina спочатку займалося створенням гоночних авто, а з 80-х виконує тюнінг BMW. В основі Alpina B3 лежить BMW 3 Series.

Існує лише три жовтих BMW Alpina B3, жовтих BMW Alpina B3

Саме цей кабріолет Alpina B3 створено на базі BMW 3 Series E46 (1998-2006 р.). Випустили лише 287 таких спорткарів.

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Утім, цей автомобіль особливий. Він пофарбований у жовтий колір DakarGelb II — таких кабріолетів зібрали лише 4, причому один із них розбили в ДТП. Неважко здогадатися, що це єдине подібне авто в Україні.

У салоні встановлені спортивні крісла і кермо

Спорткар BMW Alpina B3 оснащений 3,3-літровою рядною шісткою потужністю 280 к. с. і пропонувався з 6-ступінчастою механічною або 5-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 6,1 с і розвинути 260 км/год.

Від стандартного BMW 3 Series E46 версія Alpina B3 відрізняється зміненими бамперами і обвісом. У салоні встановлено спортивні сидіння і кермо, а в оздобленні використані шкіра і дерево.

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