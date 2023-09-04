Ексклюзив із 90-х: у Києві помітили рідкісний спорткар BMW (фото)

Загалом випущено лише 8000 кабріолетів BMW Z1. Родзинкою спорткара є незвичайні двері з електроприводом.

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У Києві сфотографували кабріолет BMW Z1. Це одна з найрідкісніших і найнезвичайніших спортивних моделей німецької марки в новітній її історії. Знімки опублікували на сторінці luxurycars.ukraine в Instagram.

В Україні зареєстровано лише кілька BMW Z1

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Спорткар BMW Z1 випускали невеликими серіями з 1989 по 1991 роки і він став першим представником лінійки двомісних кабріолетів, до якої також відносяться моделі BMW Z3, Z4 і Z8. Випущено тільки 8000 таких автомобілів, а в Україні їх зареєстровано лише 3 або 4. Саме цей автомобіль рідко бачать на дорогах, але він був частим гостем різних автошоу і фестивалів.

Кабріолет оснащений 170-сильною шісткою

Компактний двомісний родстер BMW Z1 відрізняється клиноподібним силуетом із загостреним "носом". У нього нетипова вузька решітка радіатора і великі фари. Найнезвичайніша риса його дизайну — двері: вони не відчиняються, а опускаються вниз у поріг кузова за допомогою електроприводу. Усі кузовні панелі авто виконані з пластику.

Кузов автомобіля виконаний із пластику

В основі авто лежить платформа BMW 3 Series E30. Кабріолет оснащений 2,5-літровою 170-сильною шісткою і 5-ступінчастою механічною КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 7,9 с і розвинути 225 км/год.

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