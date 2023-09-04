Эксклюзив из 90-х: в Киеве заметили редчайший спорткар BMW (фото)

Всего выпущено лишь 8000 кабриолетов BMW Z1. Изюминкой спорткара являются необычные двери с электроприводом.

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В Киеве сфотографировали кабриолет BMW Z1. Это одна из самых редких и необычных спортивных моделей немецкой марки в новейшей ее истории. Снимки опубликовали на странице luxurycars.ukraine в Instagram.

В Украине зарегистрировано лишь несколько BMW Z1

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Спорткар BMW Z1 выпускали небольшими сериями с 1989 по 1991 годы и он стал первым представителем линейки двухместных кабриолетов, к которой также относятся модели BMW Z3, Z4 и Z8. Выпущено только 8000 таких автомобилей, а в Украине их зарегистрировано лишь 3 или 4. Конкретно этот автомобиль редко видят на дорогах, но он был частым гостем различчных автошоу и фестивалей.

Кабриолет оснащен 170-сильной шестеркой

Компактный двухместный родстер BMW Z1 отличается клиновидным силуэтом с заостренным "носом". У него нетипичная узкая решетка радиатора и крупные фары. Самая необычная черта его дизайна – двери: они не открываются, а опускаются вниз в порог кузова с помощью электропривода. Все кузовные панели авто выполнены из пластика.

Кузов автомобиля выполнен из пластика

В основе авто лежит платформа BMW 3 Series E30. Кабриолет оснащен 2,5-литровой 170-сильной шестеркой и 5-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,9 с и развить 225 км/ч.

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