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Авто

В Киеве появился новейший заряженный спорткар BMW (фото)

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Фото: Topcars UA | BMW M240i — заряженная версия купе 2 Series

Спорткар BMW M240i оснащен 3,0-литровой турбошестеркой мощностью 374 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает менее 5 с, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.

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В Киеве заметили новый BMW 2 Series 2023. Компактное спорткупе второго поколения сравнительно недавно появилось на украинском рынке. Снимки опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

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Купе оснащено 374-сильной турбошестеркой
Фото: Topcars UA

На фото попала заряженная модификация купе BMW M240i. Ее стартовая цена – немногим более 2 миллионов гривен.

Новый BMW M240i оснащен рядной 3,0-литровой турбошестеркой на 374 л. с. и 500 Н∙м. Мощнее только топовый 460-сильный BMW M2.

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Спорткар оснащается 8-ступенчатой автоматической КПП и доступен с задним либо полным приводом. В первом случае разгон до 100 км/ч занимает 4,7 с, во втором – 4,3 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Кроме того, у авто перенастроена ходовая.

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Купе разгоняется до 100 км/ч за 4,3-4,7 с
Фото: Topcars UA

Новый BMW 2 Series G42 кардинально изменился внешне – на смену плавным линиям пришли грани, а крылья стали расширенными. Заряженное купе BMW M240i отличается от стандартной модели более агрессивным дизайном бамперов, спойлером на крышке багажника и 19-дюймовыми дисками.

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