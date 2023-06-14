У Києві з'явився найновіший заряджений спорткар BMW (фото)

Спорткар BMW M240i оснащений 3,0-літровою турбошісткою потужністю 374 к. с. Розгін до 100 км/год займає менше 5 секунд, а максимальна швидкість становить 250 км/год.

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На фото влучила заряджена модифікація купе BMW M240i. Її стартова ціна – трохи більше ніж 2 мільйони гривень.

Новий BMW M240i оснащений рядною 3,0-літровою турбошісткою на 374 к. с. та 500 Н∙м. Найпотужніший тільки топовий 460-сильний BMW M2.

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Спорткар оснащується 8-ступінчастою автоматичною КПП і доступний із заднім або повним приводом. У першому випадку розгін до 100 км/год займає 4,7 секунди, у другому – 4,3 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Крім того, авто переналаштовано ходову.

Новий BMW 2 Series G42 кардинально змінився зовні – на зміну плавним лініям прийшли грані, а крила стали розширеними. Заряджене купе BMW M240i відрізняється від стандартної моделі агресивнішим дизайном бамперів, спойлером на кришці багажника і 19-дюймовими дисками.

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