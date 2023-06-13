Яркий "малыш": в Киеве заметили культовый британский спорткар с двигателем Toyota (фото)

Доступный спорткар Lotus Elise S2 весит меньше тонны и оснащен 1,8-литровым мотором от Toyota Corolla. Кабриолет разгоняется до 100 км/ч за 5,9 с.

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На улицах Киева сфотографировали Lotus Elise 2005 года. Британская спортивная модель – большая редкость на наших дорогах, ведь авто этого бренда официально не продаются в Украине. Снимки появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Lotus Elise – знаковая для марки модель, ведь благодаря ей компания осталась на плаву после банкротства. Среднемоторный спорткар появился в 1996 году и был назван в честь Элизы Артиоли – внучки владельца Lotus Романо Артиоли.

Конкретно этот Lotus Elise относится ко второму поколению модели (S2), которое выпускали с 2001 по 2011 годы. Его позиционировали как доступный спорткар – базовая стоимость составила менее 40 000 евро.

Lotus Elise S2 отличается нестандартным дизайном и компактными размерами. Кабриолет со съемной крышей достигает всего 3,8 м в длину и весит лишь 860 кг.

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Малый вес является ключевым элементом концепции Lotus – он позволяет британским автомобилям быть быстрыми с относительно маломощными моторами. Даже топовый Lotus Elise S2 был 220-сильным.

Конкретно этот Lotus Elise 2005 года оснащен 1,8-литровым двигателем от Toyota Corolla и Celica мощностью 122 л. с. Его достаточно, чтобы разгоняться до 100 км/ч за 5,9 с и развивать 203 км/ч. Кроме того, модель известна своей отточенной управляемостью.

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