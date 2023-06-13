В Польше заметили суперкар McLaren за $300 000 с украинскими номерами (фото)

McLaren 720S оснащен 4,0-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 720 л.с. и 770 Нм крутящего момента. Суперкар способен разгоняться до сотни менее чем за 3 секунды и развивать скорость свыше 300 км/ч.

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В Польше заметили суперкар McLaren 720S на украинской регистрации. Роскошный автомобиль стоимостью $300 000 принадлежит украинскому блогеру Дмитрию Хиценко. Об этом сообщили на сайте ТопЖир.

У 22-летнего украинца есть целый автопарк люксовых автомобилей стоимостью более $600 тысяч. В него входят Lamborghini Huracan, Mercedes G-class и BMW i8.

McLaren 720S стал новой покупкой блогера Фото: instagram.com/khitsa

Новой покупкой блогера стал британский суперкар McLaren 720S. Автомобиль окрашен в черный цвет в сочетании с черными колесными дисками.

Отличительной чертой дизайна суперкара является необычные двери. Они открываются не горизонтально, а вверх.

Сейчас блогер проживает в Польше и там снимает свои новые видео. Тем не менее автомобиль получил украинскую регистрацию с номерами Тернопольской области.

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В Киеве заметили эксклюзивный тюнингованный суперкар Ferrari (фото)

McLaren 720S оснащен 4,0-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 720 л.с. и 770 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 2,8 секунды, а максимальная скорость составляет 341 км/ч.

Ранее Фокус писал, что в Киеве заметили раритетный Mercedes-Benz SLK Brabus 2.6.