У Польщі помітили суперкар McLaren за $300 000 з українськими номерами (фото)

McLaren 720S оснащений 4,0-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 720 к.с. і 770 Нм крутного моменту. Суперкар здатний розганятися до сотні менш ніж за 3 секунди та розвивати швидкість понад 340 км/год.

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У Польщі помітили суперкар McLaren 720S на українській реєстрації. Розкішний автомобіль вартістю $300 000 належить українському блогеру Дмитру Хиценку. Про це повідомили на сайті ТопЖир.

У 22-річного українця є цілий автопарк люксових автомобілів вартістю понад $600 тисяч. До нього входять Lamborghini Huracan, Mercedes G-class та BMW i8.

McLaren 720S став новою покупкою блогера Фото: instagram.com/khitsa

Новою покупкою блогера став британський суперкар McLaren 720S. Автомобіль пофарбований у чорний колір у поєднанні з чорними колісними дисками.

Відмінною рисою дизайну суперкара є незвичайні двері. Вони відкриваються не горизонтально, а вгору.

Наразі блогер проживає в Польщі й там знімає свої нові відео. Проте, автомобіль отримав українську реєстрацію з номерами Тернопільської області.

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У Києві помітили ексклюзивний тюнінгований суперкар Ferrari (фото)

McLaren 720S оснащений 4,0-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 720 к.с. і 770 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 2,8 секунди, а максимальна швидкість становить 341 км/год.

Раніше Фокус писав, що у Києві помітили раритетний Mercedes-Benz SLK Brabus 2.6.