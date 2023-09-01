Под Киевом нашли брошенным редкий австралийский седан (фото)
Премиальный седан Holden Caprice выпускался с 1990 до 2017 года. В Украине заметили модель второго поколения с 329-сильным двигателем.
Под Киевом заметили редкий премиальный седан Holden Caprice второго поколения. Автомобиль находится далеко не в лучшем состоянии. Об этом рассказали на сайте ТопЖир.
Holden Caprice выпускался с 1990 до 2017 года. За это время было выпущено три поколения седана.
Судя по всему, этот автомобиль был заброшен. Кузов покрылся толстым слоем пыли и получил несколько повреждений.
Седан имеет украинскую регистрацию. Тем не менее его судьба остается неизвестной.
Руль этого авто находится с правой стороны. Это обусловлено тем, что в Австралии действует левостороннее движение.Важно
Holden Caprice также продавался на разных рынках под именами:
- HSV Grange;
- Buick Park Avenue;
- Buick Royaum;
- Chevrolet Caprice;
- Daewoo Veritas;
- Daewoo Statesman.
Holden Caprice второго поколения производился с 1999 по 2006 год. Седан оснащался 5,7-литровым двигателем V8 мощностью 329 л.с. Он работал в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач.
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