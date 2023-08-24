Парковка на миллион долларов: в Киеве нашли стоянку с экзотическими суперкарами (фото)

На одной парковке собрались суперкары McLaren 720S, Lamborghini Gallardo и Huracan. Все три авто способны развить скорость свыше 300 км/ч.

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В Киеве сфотографировали парковку с дорогими суперкарами. Суммарная стоимость автомобилей на ней составляет около миллиона долларов. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Рядом припарковались три экзотических автомобиля. Самый дорогой суперкар – McLaren 720S с тюнингом стоимостью около полумиллиона долларов.

После доработки мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо выросла с 720 до 1016 л. с. Авто разгоняется до 100 км/ч за 2,8 с и преодолевает ¼ мили (402 м) с места за 9,7-9,8 с. Максимальная скорость McLaren 720S превышает 340 км/ч, то есть это один из самых быстрых автомобилей в Украине.

Три суперкара суммарно стоят около миллиона долларов McLaren 720S Lamborghini Huracan Lamborghini Gallardo

Около 300 000 долларов стоит Lamborghini Huracan Evo. Купе оснащено 5,2-литровым V10 мощностью 640 л. с. и способно разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развить 325 км/ч.

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Суперкар Lamborghini Gallardo LP560-4 – предшественник Huracan. Под его капотом также прячется 5,2-литровый V10, но меньшей мощности – 560 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 3,6 с, а максимальная скорость также составляет 325 км/ч. Купить Lamborghini Gallardo с пробегом можно по цене 150-200 тыс. долларов.

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